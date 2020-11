Este martes se conoció que Huawei planea vender unidad de teléfonos inteligentes de marca económica (los Honor) al gobierno de la ciudad de Shenzhen, es decir al Partido Comunista Chino.

Redacción MiamiDiario

El gigante asiático, Huawei, planea vender la unidad de teléfonos inteligentes de marca económica Honor. Los compradores son un consorcio liderado por el distribuidor de teléfonos Digital China y el gobierno de su ciudad natal de Shenzhen, que es gobernado por el Partido Comunista Chino.

El convenio de la venta fue de 100 mil millones de yuanes ( aproximadamente, unos $ 15,2 mil millones), informaron fuentes anónimas relacionadas con el tema a Reuters.

Este acuerdo se realiza después que las restricciones de EE. UU. sobre el suministro de insumos tecnológicos a Huawei Technologies Co Ltd [HWT.UL] obligaron -al segundo mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo- a concentrarse en el negocio de teléfonos de alta gama orientados a las empresas.

Cabe destacar, que el primer fabricante de teléfonos inteligentes es la empresa Samsung Electronics Co Ltd de Corea del Sur.

Razones de la venta

Según la fuente que conversó con Reuters, la venta se debió a las pocas expectativas de un cambio rápido en la percepción estadounidense de Huawei.

EE.UU. considera a Huawei como un riesgo a su seguridad.

La venta en efectivo incluirá la mayoría de sus activos. Implica la marca, las capacidades de investigación y desarrollo y la gestión de la cadena de suministro, detalló la fuente.

“Huawei podría anunciarlo el próximo domingo”, aseveró el contacto de la agencia de noticias.

Qué es Digital China Group Co Ltd

El distribuidor principal de Honor, Digital China Group Co Ltd se convertirá en uno de los dos principales accionistas de la entidad vendida Honor Terminal Co Ltd con una participación cercana al 15%, dijeron dos de las personas. Honor Terminal se incorporó en abril y es propiedad total de Huawei, mostró el registro corporativo.

Digital China, que también se asoció con Huawei en negocios como la computación en la nube, planea financiar la mayor parte del acuerdo con préstamos bancarios, aseveraron dos fuentes que conversaron conReuters,

Se le unirán al menos tres firmas de inversión respaldadas por el gobierno del centro financiero y tecnológico de Shenzhen, cada una de las cuales posee entre un 10% y un 15%, dijeron.

Después de la venta, Honor planea retener a la mayor parte de su equipo de administración y más de 7,000 empleados. Además saldrá de bolsa en tres años, comentaron las fuentes anónimas, quienes declinaron ser identificadas debido a restricciones de confidencialidad.

También le puede interesar: