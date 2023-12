Autopista submarina, el desafío de ingeniería que inauguraron en China

China es experta en construcciones avanzadas que parecen sacadas de una película futurista. Una de las más recientes sorprendió al mundo en su apertura para el tráfico, es una moderna autopista con una particularidad: está sumergida bajo el agua.

Con su inauguración, se convirtió en el túnel submarino más largo del país y tiene como nombre Taihu. De casi 7 millas de largo y 23 pies de alto, esta obra de ingeniería ubicada en la provincia de Jiangsu pasa por debajo del lago Taihu.

La construcción de este túnel submarino comenzó en enero de 2018 y de acuerdo con las autoridades de la provincia asiática requirió una inversión de más de 1,500 millones de dólares.

Para llevar a cabo el proyecto se utilizaron casi dos millones de metros cúbicos de hormigón. Además de la utilización de equipos de procesamiento automático de acero y sistemas inteligentes para evitar las fugas de aguas residuales y polvo.

Work on a tunnel beneath Taihu Lake in my hometown @WuxiCity has seen great progres, with water set to be pumped back over the construction site. The 10.8km long &43.6m wide tunnel, part of Changzhou-Wuxi Highway, will be the longest &widest expressway tunnel in #China. pic.twitter.com/j3DSy4V2Do

— Ambassador Hou Yanqi (@China2ASEAN) November 20, 2020