Miami sumará una carrera más a su Gran Premio en 2024

La fiebre de la Fórmula Uno se avivará aun más en Florida el próximo año, pues los fanáticos tendrá otra carrera para vivir más adrenalina. Miami y Shanghái están listos para ser protagonistas en la próxima temporada del campeonato, ya que ambos albergarán sus primeras carreras sprint.

El calendario oficial anunciado el pasado martes reveló que dos de los seis sprints programados se llevarán a cabo en Estados Unidos. Miami está programado para mayo y Shanghái para abril.

El sur de Florida agregará su propio toque vibrante a la temporada de F1 con un sprint durante la tercera edición del Gran Premio de la ciudad. La inclusión de Miami como sede demuestra el creciente interés y éxito que la Fórmula Uno está experimentando en suelo estadounidense.

El calendario también presenta la continuación del sprint en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas, en octubre, consolidando la tradición de sprints en territorio americano. Austria, Brasil y Qatar también volverán a ser anfitriones, subrayando la popularidad y la expansión global de este emocionante formato de carrera.

