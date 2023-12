Científicos chinos crean capa de invisibilidad… ¡como la de Harry Potter!

Desde tiempos inmemorables, la humanidad ha soñado con la posibilidad de volverse invisible. Se trata de un deseo alimentado por leyendas, libros y películas. Todos en algún momento nos hemos preguntado “¿Qué sería capaz de hacer si nadie me viera?”

La idea de una capa de invisibilidad, fue popularizada en éxitos cinematográficos como El Señor de los Anillos y Harry Potter. En estos films podemos ver cómo nuestros personajes favoritos utilizan esta herramienta para alcanzar alguna meta fascinante.

Desde entonces, una generación entera ha soñado con tener una de estas capas, aunque solo sea una fantasía.

Sin embargo, esto ha dejado de ser solo un elemento mágico en la pantalla. Un equipo de ingenieros chinos presentó un sorprendente avance que acerca este sueño a la realidad.

