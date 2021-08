El oficial de policía que murió apuñalado durante un ataque violento en la estación de tren cercana al Pentágono el martes, fue identificado como George González, quien además había prestado servicio militar en Irak.

De acuerdo con AP, el sospechoso del ataque fue herido de bala y murió en el lugar.

González era nativo de Brooklyn, Nueva York, y se unió a la fuerza policial del Pentágono en julio del 2018, donde fue promovido dos veces hasta llegar al cargo de oficial Senior en el 2020.

El Pentágono, la sede del ejército estadounidense, fue temporalmente puesto bajo cierre preventivo mientras se investigaba el incidente el martes.

End of Watch Aug. 3, 2021.

Last night, the Pentagon Force Protection Agency observed End of Watch for Pentagon Police Officer George Gonzalez who was tragically killed yesterday during the incident at the Pentagon bus platform. 1/5 pic.twitter.com/lmTqIuqCir

— Pentagon Force Protection Agency (Official) (@PFPAOfficial) August 4, 2021