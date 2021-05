Poco a poco son más los sitios en Florida que son habilitados para vacunar contra el Covid-19, uno de ellos será el Aeropuerto de Miami.

Así lo anunciaron este miércoles, la Alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, y las autoridades del terminal aéreo.

Las autoridades del Aeropuerto indicaron que el auditorio del cuarto piso en el Concourse D, ubicado arriba de la Puerta 1, y un lugar de servicio en el estacionamiento de taxis del aeropuerto en 75 Bus Road serán los sitios habilitados, para que las personas acudan a recibir sus dosis.

Greg Chin, portavoz del Aeropuerto de Miami, indicó que las fechas en la que se realizará las jornadas de vacunación en el terminal aéreo serán las siguientes:

Lunes 10 de mayo a viernes 14 de mayo

Martes 1 de junio a viernes 4 de junio

Lunes 7 de junio

Además, indicó que la jornada está dirigido a los trabajadores y viajeros del aeropuerto, pero la vacuna estará disponible para cualquier persona mayor de 18 años que viva o trabaje en Florida. Los adolescentes de 16 o 17 años deben estar acompañados por un padre o tutor.

Breaking news 📢! Starting May 10, MIA will be offering on-site COVID-19 vaccinations to:

✅ Airport employees

✅ Employees' family & friends

✅ Travelers who live & work in Florida

Learn more 👉: https://t.co/TcNC0FnRHA #MIACares pic.twitter.com/XRRjp4OuRB

— Miami Int'l Airport (@iflymia) May 4, 2021