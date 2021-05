El Inter visita Nashville este domingo 2 de mayo para enfrentar al mismo equipo que lo eliminó la pasada temporada de los playoffs.

En esa ocasión el Nashville SC derrotó 3-0 al Inter en el llamado Play-In el 21 de noviembre de 2020, después de haberle ganado 1-0 y 0-0 en la temporada, la primera para ambos, reportó el Miami Herald.

Pero este equipo de Miami es muy diferente, ahora bajo las órdenes del DT Phil Neville y como contra el Union se espera que salga con la sangre en el ojo en busca de la redención.

Second match on the road, Nashville here we come! 🎶 ✈️ #NSHvMIA | Sunday, May 2 | 1PM EST pic.twitter.com/eKAiOFjtQg

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 1, 2021