El Inter Miami consiguió remontar un marcador adverso y llevarse un importante triunfo en casa 2-1 ante Nashville y de paso tomarse una merecida revancha ante un rival que nunca había derrotado.

Gonzalo Higuaín (60’) e Indiana Vassilev (95’) anotaron por el Inter Miami, mientras por Nashville lo hizo CJ Sapong (48’), reportó la página web del diario Marca.

Con esta victoria el Inter abandona el sótano y con 16 puntos (4-4-8) ascendió al puesto 12 del Este; mientras Nashville (que bajó al quinto de la conferencia con 28 puntos (6-10-2 ) tras sufrir su segunda derrota de la temporada.

Miami mantuvo su invicto en los últimos cuatro partidos sumando ocho importantes puntos que invitan a soñar y que le dan cierto respiro al entrenador Phil Neville, quien salió con un esquema ultra conservador (5-2-3) que no funcionó pero que le alcanzó para derrotar a un equipo de Nashville que perdió por prácticamente por no presentación.

A beautiful delivery and Vassilev comes swinging in to win it for #InterMiamiCF! pic.twitter.com/4fhZwc7XPv

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 9, 2021