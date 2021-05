El cumpleaños número 46 de David Beckham no fue motivación suficiente para el Inter Miami que igualó sin goles ante Nashville SC.

Los dirigidos por Phil Neville llegaron a 4 puntos en su tercer partido de la temporada, tras su victoria dos tantos por uno ante Filadelfia Union el fin de semana pasado.

En este compromiso Miami salió con un esquema bastante ofensivo (4-2-3-1) pero que sufrió la ausencia de su delantero estrella, Gonzalo Higuain.

A proud moment as Edison Azcona becomes the first @InterMiamiAcad player to play for #InterMiamiCF in @MLS. 👏 pic.twitter.com/LgvsUSBJsy

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 2, 2021