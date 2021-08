El Inter Miami puede darse por satisfecho con el punto que rescató en el Exploria Stadium ante el Orlando City en el llamado clásico de la Florida.

Y es que los locales se mostraron muy superiores y hasta le anularon un gol, pero el fútbol son goles y lo demás son amores, reportó Sport.

El encuentro donde el copropietario del Inter Miami, David Beckham estuvo en la grada terminó con un empate 1-1, que de cierto modo deja satisfecho a ambos.

A fullback connection and Gibbs heads it in the back of the net for a phenomenal goal!

