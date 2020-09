Las autoridades están investigando un presunto derrame de aceite de palma en las playas de Fort Lauderdale, el cual podría ser dañino para las mascotas.

Los Bomberos de Fort Lauderdale informaron que recibieron un informe sobre el hallazgo de la sustancia entre las Torres de Salvavidas 1 y 10, alrededor de las 8.30 am.

Los oficiales del departamento de bomberos y del Servicio de Guardacostas estuvieron en la escena el jueves por la mañana en Las Olas Boulevard y A1A, mientras intentaban determinar qué es. Se sospecha que es aceite de palma.

#HappeningNow A white substance washed up on #FortLauderdale beach between lifeguard Shacks 1-10. @USCG Sector Miami, local fire rescue & lifeguards are working to clean the beach, determine what the substance is, & investigate the source. Please use caution in the area. pic.twitter.com/IQMp5OTmYi

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) September 3, 2020