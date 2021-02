A pesar de algunos inconvenientes motivados a la pandemia del Covid-19, el Servicio de Impuestos Internos (IRS), indicó que están listos para iniciar la temporada de recaudación de impuestos del 2021.

Alejandro Castro, portavoz de IRS, indicó a los medios norteamericanos que ya algunas personas pueden iniciar su procedimiento vía electrónica.

“De esa forma pueden agilizar el proceso si ya tienen todos los documentos que necesitan, ya pueden hacerlo”, dice Castro.

Para las personas que deseen hacer el procedimiento vía electrónica deberán tener las deducciones que le corresponden como, el crédito por ingreso de trabajo.

