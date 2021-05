Durante una declaración sobre el papel de un antiguo alto ejecutivo de la Organización Trump, Ivanka Trump se mostró un tanto confundida. Se trata de un ejecutivo que está siendo investigado por la Fiscalía General de Nueva York.

Se trata de Allen Weisselberg, director financiero de la empresa, que ha trabajado para Donald Trump y su difunto padre durante décadas.

Ivanka Trump trabaja en la misma empresa como vicepresidenta ejecutiva desde 2005., reportó Huffpost

“¿Quién es Allen Weisselberg?” le preguntaron a Ivanka Trump en una declaración en diciembre con los investigadores de la Fiscalía del Distrito de Columbia como parte de su demanda por el mal uso de los fondos de la inauguración.

“Él es el… tendría que ver cuál es su, su… no sé su título exacto pero es un ejecutivo de la compañía”, respondió ella, según una transcripción publicada a principios de este año.

Allen Weisselberg's hands were ALL over the Presidential Inauguration Committee's (PIC) $107 Million Dollars.They made ME the cover girl for Trump's grift. Don, Jr. doesn't seem to know anyone or anything. See below what Rick Gates had to say about Weisselberg @MichaelCohen212 pic.twitter.com/st6EssKmvY — Stephanie Winston Wolkoff (@SWinstonWolkoff) May 21, 2021

El fiscal general del Distrito de Columbia demandó el año pasado a la Organización Trump y al Comité de Inauguración Presidencial, alegando que hicieron un mal uso de más de un millón de dólares recaudados por la organización sin ánimo de lucro al “pagar en exceso” por el uso de espacios para eventos en el hotel Trump de Washington para la inauguración de 2017.

Stephanie Winston Wolkoff, ex amiga de la ex primera dama Melania Trump, afirma que las “manos de Weisselberg estaban por todas partes” en los 107 millones de dólares recaudados y gastados por el Comité de Inauguración, un récord. Ivanka Trump tampoco pudo “recordar” en su declaración qué papel jugó Weisselberg en esa situación.

Wolkoff, ex ayudante de la familia Trump, ayudó a organizar la inauguración, pero indicó que tuvo poco que ver con las finanzas.

El exabogado personal de Donald Trump, Michael Cohen, que está cumpliendo condena por varios delitos cometidos mientras trabajaba para su antiguo jefe, bromeó en Twitter diciendo que Trump ha “entrenado” bien a su hija para hacerse la tonta. “No lo sé. No estuve allí”, se burló Cohen de sus respuestas. “¿Allen qué?”

Donald taught @IvankaTrump well…I don’t know, I wasn’t there, Allen who?, it was someone else’s fault. Soon they will all answer for their own dirty deeds! https://t.co/mr3CPYbIy0 — Michael Cohen (@MichaelCohen212) May 22, 2021

La investigación sobre el gasto inaugural no es el único dolor de cabeza de Weisselberg.

La fiscal general de Nueva York, la demócrata Letitia James, lleva meses realizando una investigación penal sobre los impuestos personales de Weisselberg, y también ha iniciado una investigación penal sobre la Organización Trump, según reveló su oficina el martes.

Por su parte, el fiscal del distrito de Manhattan, Cy Vance Jr., está llevando a cabo una investigación paralela sobre posibles fraudes en préstamos, bancos y seguros por parte de la Organización Trump y sus funcionarios.

Al parecer, los investigadores están utilizando pruebas de arreglos financieros irregulares por parte de la Organización Trump para apoyarse en Weisselberg y su hijo, Barry, para “delatar” a Donald Trump.

Barry Weisselberg dirigía la pista de patinaje Wollman para la Organización Trump, y su ex esposa ha revelado que prebendas costosas, como la matrícula de un colegio privado y el uso gratuito de las viviendas de Trump en Manhattan, formaban parte de su compensación.

Los investigadores neoyorquinos han indagado sobre los beneficios “no gravados” que cobraban los Weisselberg, según informó el mes pasado The Washington Post.

Los funcionarios están trabajando para conseguir que Allen Weisselberg y/o su hijo cooperen con la investigación sobre la empresa de Trump, dijeron las fuentes al Post.

“¿Allen Weisselberg delataría a Trump?” le preguntó Erin Burnett, de CNN, a Jennifer Weisselberg, la ex esposa de Barry, en una entrevista el jueves.

“Sí”, respondió sin dudar.