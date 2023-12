Conmemorarán en Miami 75 años de la Declaración de los Derechos Humanos

Solidaridad Internacional por los Derechos Humanos (SIDH) y el Campus Kendall del Miami Dade College se complacen en anunciar la conmemoración del 75 aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos (UDHR).

Estas instituciones unen fuerzas para destacar a defensores globales de los derechos humanos. El punto central de esta alianza es la entrega del Premio Amigo de los Derechos Humanos, para reconocer a naciones, artistas, instituciones educativas, ciudades y empresas, que efectivamente han demostrado un compromiso excepcional con la humanidad.

Este premio es un símbolo de gratitud para aquellos que contribuyen significativamente a la causa de la justicia, la equidad y educación. Este evento histórico se celebrará en la mañana del 8 de diciembre de 2023 en el Campus Kendall.

Los distinguidos galardonados con el Premio Amigo de los Derechos Humanos incluyen:

1. País Amigo de los Derechos Humanos (Islandia).

2. Ciudad/Jurisdicción Amiga (Principado de Asturias) (Xunta de Galicia, España).

3. Institución Educativa Amiga de los Derechos Humanos (Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade).

4. Sostenibilidad Amiga de los Derechos Humanos (SAP América Latina y el Caribe)

5. Artista Amigo de los Derechos Humanos (Wilma Bulkin Siegel, M.D.)

🇺🇳 In celebration of the 75th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, we cordially invite you to join us on the morning of December 8, 2023, at Miami Dade College Kendall Campus, our host and partner.

