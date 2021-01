Lady Gaga siempre iba a ser un acto difícil de seguir para Jennifer López. Y si el Día de la Inauguración fue una batalla de las voces, no había competencia.

Aún así, J.Lo, luciendo resplandeciente en todo el blanco de Chanel con su anillo de diamantes de 1 millón de dólares de Alex Rodríguez en plena exhibición – se mantuvo en un popurrí de “This Land Is Your Land” y “America the Beautiful” que mostró que realmente puede cantar algo más que “Waiting for Tonight”.

Hubo una simple sinceridad en la actuación de la cantante de 51 años, sin adornos de todo el espectáculo de sacudidas de botas que estamos acostumbrados a ver de la propia Jenny del Bronx. Y fue un buen toque cuando añadió un poco de español – y un toque de “Let’s Get Loud” – a todo. (En español, dijo: “Una nación, con libertad y justicia para todos.”)

Como Gaga, López apoyó al presidente Joe Biden durante toda su campaña. Y esta actuación pone el broche de oro a un año agitado en el que La López parecía estar en todas partes, empezando con su espectáculo de medio tiempo en la Super Bowl el pasado mes de febrero y terminando en 2020 con su actuación como titular en “New Year’s Rockin’ Eve”.

Fuente: The New York Post