El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden , está listo para este martes, promulgar el incremento del salario mínimo federal.

El mismo pasaría de $10 a $15 la hora y tendría una vigencia hasta el 2022.

Otro de los puntos que tendría este decreto de Biden es eliminar el salario mínimo con propina, ahora de $ 7,65 la hora, para el 2024 y asegurar que los trabajadores contratados federales con discapacidades también reciban un mínimo de $ 15 la hora.

Uno de los puntos que busca el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, es que llevar el salario mínimo federal de $7.25 que estaba fijado en el 2009 a $15.

El decreto también insta a las agencias determinar qué trabajadores federales están ganando menos que ese mínimo y desarrollar recomendaciones para promover llevarlos hasta $ 15 por hora.

Increase to $ 15 in 1 working hour ??? I don't understand why America has such a stupid and stupid old president? His salary increase only makes companies bankrupt, or moves to countries outside the US for cheap labor! America is devastated and he in white house and enjoys it

— Mũi Tên Bạc (@SilverA48169485) February 7, 2021