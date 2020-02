La hija del “Chapo” Guzmán se casó en Culiacán y así fue su «narcoboda»

Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar, hija del muuuuy conocido Joaquín “El Chapo” Guzmán, contrajo nupcias el pasado martes de 25 de enero. ¿Cual es el “problema” con eso? Pues todo indica que la celebración estuvo rodeada de lujos que no se ven muy comúnmente: como cerrar la Catedral de Culiacán para la celebración religiosa, cerrar el tránsito aledaño con vehículos lujosos y contar (presuntamente) con la presencia de integrantes del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con información publicada hoy por Infobae, Alejandrina Gisselle Guzmán se casó con Édgar Cázares, sobrino de Blanca Margarita Cázares Salazar, conocida como la “Emperatriz” del narco. Ella es señalada en Estados Unidos como una presunta operadora del también muy conocido Ismael “El Mayo” Zambada.

Todo indica que el “cierre” de la Catedral contó con el aval (o al menos el conocimiento) del Obispo Jonás Guerrero Corona, quien dirige la diócesis de Culiacán, pero la misa habría sido oficiada por un cura cercano a la familia. Integrantes del Cártel de Sinaloa habrían cerrado el recinto y parte de la vialidad para la celebración religiosa y para la posterior fiesta, la cual habría tenido lugar en un sitio conocido como Álamo Grande, y que contó con la presencia y actuaciones de Calibre 50 y Julión Álvarez.

El mismo medio también señala que a la celebración asistió nada menos que el medio hermano de la novia Ovidio Guzmán, quien hace un tiempo fue capturado y liberado por el gobierno luego de que el Cártel de Sinaloa desatara un caos en la ciudad de Culiacán.

Alejandrina Gisselle Guzmán es empresaria, dueña de la marca “El Chapo”, la cual está registrada ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial para vender ropa y calzado. Su madre es Alejandrina María Salazar Hernández, quien se casó con “El Chapo” por allá de 1977.

Chapo's daughter, Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar supposedly married on the 25th at the Culiacán Cathedral. She has been involved with the Chapo 701 fashion brand. https://t.co/lzuaINJ6Pp pic.twitter.com/30rEp6VEoP

— ɹǝɥdoʇsıɹɥɔ (@just_some_d00d) January 29, 2020