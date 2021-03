Un área residencial de Ontario en California se vio afectada por una fuerte explosión que luego detonó en un incendió.

Este accidente, de acuerdo a información preliminar de los bomberos de la localidad, se produjo debido a una gran cantidad de fuegos artificiales almacenados en una zona residencial, esto generó un gran incendio en la estructura.

Someone’s firework stack went off in Ontario shook our whole neighborhood pic.twitter.com/LmUrtgl0oK — pms♑️ (@Prudencepms) March 16, 2021

Watchara Phomicinda is on scene where a loud explosion was heard. Fireworks are exploding continually as black smoke rises from the home in Ontario. pic.twitter.com/nkLL2NcemA — Eric Vilchis (@evilchis) March 16, 2021

Fuente: La Opinión