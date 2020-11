La representante Alexandria Ocasio-Cortez (D. Bronx) dijo que ella y muchos otros están amargamente decepcionados de que los demócratas perdieran su mayoría en la Cámara de Representantes, aunque eso no fue lo que sucedió.

Durante una reunión virtual en el ayuntamiento el jueves por la noche, un elector le pidió a Ocasio-Cortez, DN.Y., que evaluara la serie de derrotas de los demócratas en las elecciones de 2020 .

“Entonces, ya saben, por supuesto, la pérdida de la mayoría de la Cámara es extraordinariamente molesta para todos nosotros”, dijo Ocasio-Cortez. “Es molesto para todos los que invertimos en tener una mayoría demócrata para que podamos expandir la atención médica, para que podamos aumentar los salarios, para que podamos proteger a los trabajadores”.

Los demócratas tenían una ventaja de 35 escaños en la Cámara antes de las elecciones; pero después de un desempeño mejor de lo esperado por parte de los republicanos con voto negativo, su mayoría se reducirá en al menos siete escaños, lo que lo convertirá en uno de los márgenes más estrechos en décadas.

Si bien aún no se han convocado algunas contiendas, los demócratas controlan al menos 219 escaños, uno más de los 218 necesarios para lograr la mayoría.

Ocasio-Cortez no pareció reconocer su error.

“También es personal, personalmente, muy difícil porque perder a estas personas, ya sabes, muchos de ellos son mis colegas, y me enorgullece llamar a muchos de ellos mis amigos, y la idea de que puede que no regresen el próximo trimestre, o que no regresan el próximo mandato, es extremadamente difícil tanto a nivel personal como político y político ”, continuó.

En las semanas posteriores a las elecciones, los demócratas han intercambiado culpas sobre quién es el responsable en última instancia de la actuación en la que el partido perdió a varios representantes de primer año que ganaron durante las elecciones de mitad de período de 2018, en parte al llegar a distritos que Trump había ganado en 2016.

Los moderados han señalado con el dedo a sus colegas que abrazaron el “desfinanciamiento del movimiento policial” y por no rechazar con más fuerza el socialismo.

Pero los progresistas, liderados por las cuatro congresistas conocidas como el “Escuadrón”, incluida Ocasio-Cortez, han argumentado que esas políticas liberales ayudan a galvanizar la base central del partido y son populares entre el electorado general.

Durante una conferencia de prensa la semana pasada, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se negó a asumir la responsabilidad de las derrotas de los demócratas en las elecciones, una noche en la que su caucus esperaba ver grandes victorias, pero en cambio sufrió algunas derrotas sorprendentes.

“Acepto el crédito por ganar la mayoría y mantener la Cámara”, dijo Pelosi a los periodistas durante una conferencia de prensa en Capitol Hill.

