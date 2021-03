El 8 de marzo es un día especial para las mujeres, porque se reivindica sus derechos a tener un espacio importante en la sociedad.

Este día nació en el movimiento obrero del XIX, cuando las mujeres empezaron alzar su voz para tener más espacios en la sociedad, que era predominada por hombres.

Pero no fue hasta 1975, que las Naciones Unidas formalizó esta fecha, como primordial para conmemorar la valentía y la gallardía de las féminas en todos los ámbitos

Algunas frases célebres de mujeres en el mundo

En el Siglo XXI, las mujeres han tomado espacios importantes en la sociedad, como el de Kamala Harris, quien se convirtió en la primera vicepresidenta de los Estados Unidos.

Cada una ha dicho alguna frase, que ha sido clave para el empoderamiento de las mujeres en el mundo y aquí te las presentamos.

“Lucha por las cosas que te importan, pero hazlo de una manera que lleve a otros a unirse a ti”. Ruth Bader Ginsburg

“Hombres, la igualdad de género también es su problema”, Emma Watson

“Mi madre me miraba y me decía, ‘Kamala, tú puedes ser la primera en hacer muchas cosas, pero asegúrate de que no seas la última’”, “Kamala Harris.

“Las mujeres, primero que nada, queremos vivir sin miedo”, Isabel Allende.

“El poder no te lo dan, tienes que tomarlo”, Beyoncé.

Han salido airosas a pesar de adversidad

Pero en el mundo ha habido mujeres, que han tenido que hacer un gran esfuerzo, para sobreponerse a la adversidad y sobresalir en el ámbito que se desenvuelven.

Una de ellas es Diana Trujillo quien es una colombiana que llegó a Estados Unidos con 17 años. No sabía el idioma y apenas tenía $ 300 dólares en el bolsillo. Su objetivo era no morir de hambre. En la actualidad es una integrante clave del equipo que llevó el rover Perseverance a Marte.

Otras de las personas que ha sobresalido, en este caso, en la danza es Vitória, quien a pesar de no tener brazos se ha destacado en su área.

Así que en el área que se desenvuelvan, las mujeres tendrán un rol importante en la sociedad.