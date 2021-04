El asesinato de Ma’Khia Bryant, una joven de 16 años por parte de la policía de Columbus (Ohio), hizo estallar las reacciones uno de ellos fue el basquetbolistas LeBron James.

James, jugador de los Lakers de Los Ángeles arremetió contra la policía por los hechos ocurridos a través de un tweet.

“Serán los siguientes”, fueron las palabras del jugador que acompañó con una imagen de un funcionario policial emoji de reloj de arena y que fueron interpretadas como una amenaza.

I’m so damn tired of seeing Black people killed by police. I took the tweet down because its being used to create more hate -This isn’t about one officer. it’s about the entire system and they always use our words to create more racism. I am so desperate for more ACCOUNTABILITY

— LeBron James (@KingJames) April 21, 2021