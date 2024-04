Legalización de la marihuana y derecho al aborto: Florida decide en noviembre

Desde hace varios meses cobró relevancia la posibilidad de que la aprobación del uso recreativo de la marihuana en Florida quedara en manos de los votantes. Finalmente el lunes 1 de abril la Corte Suprema tomó una decisión y aprobó que esta y otra consulta sobre el aborto, entren en la boleta electoral el próximo 5 de noviembre.

En ese sentido, la institución falló en favor de que los electores decidan si desean proteger el derecho al aborto en el estado y legalizar el uso recreacional del cannabis. La propuesta cuenta con un amplio rechazo de los republicanos, especialmente la fiscal general del estado, Ashley Moody.

Sin embargo el tribunal realizó un pronunciamiento que no se basa en los méritos de la medida per sé, sino en su cumplimiento de los requisitos. Para ello los argumentos tenían que ser suficientemente claros y no violar el mandato de la constitución.

En relación al aborto, este también ha sido un tema controversial en Florida desde que el gobernador Ron DeSantis promulgó una ley al respecto en 2023. La iniciativa impedía la realización de un aborto a partir de las 6 semanas de gestación, cuando la norma vigente establecía un lapso de 15 semanas.

La Corte Suprema confirmó también el lunes la prohibición estatal de la mayoría de los abortos después de las quince semanas de embarazo. Sin embargo, no descartan que esta decisión ayude a aprobar la prohibición avalada por DeSantis.

Marihuana recreativa

En la sesión, las autoridades del supremo votaron 5-2 para incluir en la boleta electoral la medida relacionada con la marihuana. La misma permitiría a las empresas que trabajan con esta sustancia en la actualidad, venderla a adultos mayores de 21 años. Esto sin necesidad de un justificativo médico.

De ser aprobada, también haría legítimo la posesión de esta hierba para uso personal.

La fiscal Ashley Moody insistió en que la consulta era engañosa y la catalogó como un error. Por su parte quienes promueven la medida, dijeron que no tiene posibilidad de confusión. La medida establece explícitamente que el uso es para adultos y que no afecta en nada a la ley federal.

Si es aprobado por al menos 60 % de los votantes en noviembre, a partir de mayo de 2025, cualquier persona mayor de 21 años podrá poseer tres onzas (5 gramos) de cannabis.

Derecho al aborto

Con cuatro votos a favor y tres en contra, los jueces del Supremo aprobaron hacer otra consulta en la boleta electoral. En este caso será una enmienda que protegería el derecho al aborto.

La enmienda propuesta dice lo siguiente. “Ninguna ley prohibirá, penalizará, retrasará o restringirá el aborto antes de su viabilidad. O cuando sea necesario para proteger la salud de la paciente, según lo determine el proveedor de atención médica de la paciente”.

En este aspecto la fiscal Moody consideró que la propuesta es engañosa. Agregó que los electores no sabrán hasta dónde permitirán el acceso a este procedimiento.

La oficina del gobernador republicano Ron DeSantis emitió un comunicado criticando el fallo. “Esta enmienda es engañosa y confundirá a los votantes. El lenguaje oculta el verdadero propósito de la enmienda de exigir que se permitan los abortos hasta el momento del nacimiento”, dijeron.

Florida será ahora uno de varios estados donde los votantes podrían tener voz directa sobre las cuestiones del aborto este año.

Anna Hochkammer, directora ejecutiva de la Coalición por la Libertad de las Mujeres de Florida, celebró la decisión. Dijo que es un gran paso en la lucha para salvaguardar los derechos de las mujeres. Así como limitar la interferencia de los gobiernos en sus decisiones personales.