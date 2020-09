En un año en el que no han cesado de acontecer hechos que mantienen al mundo en vilo, y con una temporada de huracanes que agotó los nombres de la lista, el Centro Nacional de Huracanes nos sorprende con una categoría: las tormentas tropicales “Zombis” y Paulette al parecer es la primera en el 2020.

El Servicio Meteorológico Nacional dió a conocer una categoría que no habíamos escuchado antes: “tormenta tropical zombi”. El término apareció en un tweet de NWS el martes para calificar a Paulette una tormenta que “revivió” , que “volvió de entre los muertos”.

Because 2020, we now have Zombie Tropical Storms. Welcome back to the land of the living, Tropical Storm #Paulette pic.twitter.com/98QNEaTr4S

— National Weather Service (@NWS) September 22, 2020