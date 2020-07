El cantante de género urbano Anuel AA ha sorprendido a todos sus seguidores con un importante anuncio. El puertorriqueño ha publicado una fotografía en sus redes sociales en las que aparece junto a Daddy Yankee y Kendo Kaponi.

Al parecer los tres artistas se traerían un nuevo proyecto entre manos. Una colaboración espectacular y que pilla a Anuel AA en su mejor momento. Como era de esperar el anuncio tiene en ascuas a todos los seguidores que esperan una confirmación oficial o una fecha concreta, reportó megastar.fm.

Anuel AA se ha convertido en un auténtico referente a nivel mundial. Una personalidad auténtica unida a su pasión y talento por la música han hecho posible que su música sea referencia en la industria musical en todo el mundo. En estos últimos días ha vuelto a ser noticia y estar en boca de todos los medios por algo que nosotros, los españoles, tenemos mucho que ver.

El cantante de música urbana no ha parado de batir récord tras récord con cada temazo que produce y colabora. Tan solo tenemos que mirar un poco hacia atrás y mostrar los datos que el cantante ha acumulado en estos años. China, es el temazo favorito del disco según confirman los datos: 1.400 millones de visualizaciones en su videoclip de YouTube. En este, sale su pareja Karol G, además de Daddy Yankee, Ozuna y J Balvin, sin lugar a dudas las figuras más representativas del género urbano.

Si seguimos recopilando temazos y datos nos encontramos con un temazo que particularmente aquí en MegastarFM nos encanta, ‘Fútbol y Rumba’ junto a Enrique Iglesias. Un detalle muy particular de este temazo y del mensaje que esconde detrás es el guiño que hacen al confinamiento ya que tienen pequeños clips de personajes disfrutando de la canción en sus casas.

Un disco que se compone de 22 temazos, una tendencia que también ha seguido Bad Bunny con ‘YHLQMDLG’ y J Balvin sacó disco completo con ‘Colores’.

En cuanto a sus temazos más escuchados, no debemos olvidar su versión castellanizada de ‘No woman no cry’ de Bob Marley que ha llamado ‘No llores mujer’. Una versión que ha eclipsado a jóvenes y no tan jóvenes amantes del puertorriqueño y que de forma indirecta son seguidores del famoso Bob Marley.

Un disco que ha dado mucho que hablar, el cual, ha aportado un gran valor a la industria musical. En estos momentos Anuel AA se encuentra viviendo una etapa muy bonita en su carrera y esto es reflejado en la calidad de su contenido, siendo así, un pilar de referencia en todo el mundo.

