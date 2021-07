Durante las últimas décadas, el costo de ir a la universidad y recibir un título de educación superior ha aumentado. El aumento en el costo de la universidad ha superado la inflación y el ingreso medio de los graduados. Esto ha dejado a muchos con las deudas de préstamos estudiantiles que afectan la economía de esos graduados.

Si bien es importante recibir una educación y desarrollar las habilidades necesarias para tener un buen trabajo, existen otras opciones y caminos a considerar. The English Center ofrece carreras rápidas y con un costo muy reducido. Los títulos de The English Center suelen llevar mucho menos tiempo y son mucho más asequibles. Al terminar con su título en mano, es mucho más fácil el poder obtener empleo en un campo de alta demanda.

Existen muchas áreas de entrenamiento en The English Center que ofrecen una gran satisfacción laboral, margen de crecimiento y una alta compensación. Uno de los departamentos más importantes en cualquier empresa es el departamento de información tecnológica. Este departamento es responsable de garantizar que todos los sistemas y redes informáticas estén en funcionamiento y sean seguros. Una persona que es una parte necesaria de este equipo es un técnico de informática. Estos profesionales pueden ofrecer una variedad de servicios que incluyen enseñar a otros cómo usar el equipo y solucionar problemas para los empleados.

La necesidad de un sitio web de calidad, una aplicación móvil y otras aplicaciones en línea es cada vez más importante. Los desarrolladores web son fundamentales para crear y mejorar sitios web para todas las compañías. Para aquellos que son creativos y disfrutan trabajando con computadoras, ingresar al campo del desarrollo web es una gran opción. The English Center ofrece preparación en estos campos y muchas otras posibilidades de adquirir una carrera en corto tiempo y con muchas posibilidades de empleo y éxito. El tiempo para entrenamiento y los compromisos financieros tienden a ser mucho menores que ir a una universidad de cuatro años. Estas opciones en particular ofrecen una variedad de oportunidades para la satisfacción personal y profesional. No espere que la oportunidad esta disponible ahora mismo. Llame o visite The English Center.

Para más información sobre los programas que ofrece The English Center, llame al 305-445-7731. Está localizado en el suroeste de Miami, 3501 S.W. 28th Street y se puede llegar por Metro (Douglas Station), autobús (37) y City of Miami Trolley (Coral Way). Está abierto los 7 días de la semana. Recuerde “hay más que inglés en The English Center”.