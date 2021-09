Ya se acerca el fin de semana del Labor Day y muchas personas están haciendo planes para salir de sus casas. Pero los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles), han recomendado no salir de casa en estos días, ante el alza de casos de Covid-19.

El organismo indicó que en la actualidad el país tiene una media de 160.000 casos del virus, por día, lo que genera una preocupación.

“Ante todo, si no está vacunado, le recomendamos que no viaje”, dijo el martes la Dra. Rochelle Walensky, directora de los CDC, en una reunión informativa del equipo de respuesta al covid-19 de la Casa Blanca.

Walensky expresó que las personas que al menos hayan recibido una dosis de la vacuna, contra el Covid-19 también deben mantenerse a resguardo.

“Las tasas de transmisión actuales significan que también deben tener en cuenta el riesgo de contraer covid-19 a la hora de decidir si van a viajar”, comentó la galeno.

El grupo de expertos de los CDC indicaron que la mejor manera, para protegerse contra las variantes que se aproximan del Covid-19, es inmunizándose.

