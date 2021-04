El video que muestra a un grupo de cinco venezolanos, incluidos dos niños, descendiendo por el muro fronterizo con una cuerda ya se hizo público.

El hecho ocurrió en Caléxico, California, y las imágenes muestran cómo los inmigrantes bajan desde lo alto del muro fronterizo de 9 metros (30 pies) con la ayuda de una cuerda, reportó Univision.

Un niño de 6 años de edad y una niña de 2 años junto con su madre fueron parte del grupo de inmigrantes que ayudados por un coyote escalaron el muro para luego bajar colgando.

Distressing video released by U.S. Border Patrol shows a Venezuelan mother and her two children, ages 2 and 6, being lowered down a 30-foot border wall by rope, last week before being rescued. pic.twitter.com/VQnq3npfCc

— CBS News (@CBSNews) April 26, 2021