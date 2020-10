El candidato republicano para la alcaldía de Doral, Manny Sarmiento, declaró es importante realizar estudios socio-económicos para identificar los problemas de la localidad y solucionarlos, ya que el actual alcalde no realiza esta función.

Emmanuel Sarmiento, presidente de la Cámara de Comercio de Doral y aspirante a la alcaldía de Doral en las próximas elecciones, comentó que es de vital importancia conocer cuáles son los principales problemas que tienen los residentes de esta localidad para implementar los correctivos y mejorar la calidad de vida de las personas.

Al respecto, el empresario Manny Sarmiento aseveró que uno de los objetivos que tiene al llegar a la alcaldía es “realizar estudios socio-económicos para identificar los problemas que más aquejan a los ciudadanos, determinar quienes lo padecen y solucionarlos, ya que el actual alcalde no realiza esta labor”.

Sarmiento conoce y le duele los problemas que tiene Doral porque vive y se desenvuelve la mayor parte de su tiempo en esta ciudad.

Le preocupa que los actuales funcionarios no le den importancia al tema de salud del lugar, principalmente observando como por la pandemia del coronavirus sigue subiendo el número de contagiados en este sector.

Campaña de concientización contra el COVID-19

En una entrevista en exclusiva con Miami Diario, el aspirante republicano para el puesto como alcalde de la localidad de Doral destacó, “Es vital realizar una campaña de concientización entre los ciudadanos para que tomen medidas de prevención y eviten contagiarse” con el mortal virus que azota la nación.

Sarmiento aseguró, “No estamos aquí para nosotros sino para ayudar a los residentes de Doral con acciones efectivas”. Agregó, “Al realizar una campaña de concientización, educamos a la población, los sensibilizamos ante el problema que representa el coronavirus”.

El representante republicano manifestó, “Esta epidemia no solo acaba con la vida de las personas sino con la economía de la nación. Al educarnos sobre el tema y sensibilizar a las personas, ellas se cuidarán más y será más fácil reactivar la economía local”.

Para el empresario con sentido social, “en el ámbito de salud el actual alcalde no ha demostrado intereses en cuidar a los habitantes. No se debe obligar a usar caretas sino hacer reflexionar a las personas sobre la importancia de usarla”. Agregó, “El actual gobierno no está dando la información necesaria para proteger a los residentes”.

“La campaña de concientización del uso de la careta y distanciamiento social son vitales para cuidar a los ciudadanos y reactivar la economía de Doral”, enfatizó Manny Sarmiento.

