Médico de EE.UU perdió su ciudadanía cuando intentó renovar el pasaporte

Un médico nacido en el estado de Virginia, enfrenta actualmente un gran conflicto legal con su estatus como ciudadano. El hombre quien lleva más de 30 años viviendo y ejerciendo su profesión en Estados Unidos, perdió la nacionalidad luego de solicitar una renovación del pasaporte.

Siavash Sobhani de 61 años, posee un certificado de nacimiento donde se subraya que es ciudadano norteamericano. No obstante, un error ha hecho que se encuentre en una especie de limbo judicial.

De acuerdo con el reporte hecho por The Washington Post, el profesional envió una solicitud de renovación para el pasaporte en el mes de febrero. Anteriormente ya había hecho este procedimiento por lo que supuso que no tendría mayores conflictos.

Sin embargo, en lugar de una documentación nueva, el hombre recibió una carta emitida por el Departamento de Estado. En la misiva, informaron a Sobhani que desde el momento en que se envió la comunicación, su nacionalidad quedaba sin efecto.

¿Por qué le quitaron la ciudadanía?

En el documento, le informaron que al momento de nacer, su padre era diplomático de la Embajada de Irán. Por cuestiones burocráticas, los niños nacidos en Estados Unidos de padres con inmunidad política no adquieren la ciudadanía.

“Como miembro de la familia de sus padres, usted también gozaba de plena inmunidad diplomática. Como tal, no nació sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos, por lo que legalmente no adquirió la ciudadanía estadounidense al nacer”, refiere la carta publicada por The Washington Post.

Si bien en el texto explicaron qué debía hacer Sobahni para solicitar la residencia legal permanente, el médico afirmó que esto es un gran conflicto.

“Después de 61 años me dicen que es un error”

En entrevista para el referido medio, dijo que esta situación es simplemente sorprendente y engorrosa ya que ha vivido desde siempre en el país.

“He pagado mis impuestos, voté por los presidentes y presto servicio a mi comunidad en el norte de Virginia. Siempre he estado aquí y después de 61 años me dicen que es un error y que no soy ciudadano, es realmente impactante” afirmó.

El Departamento de Estado no ofreció mayores detalles sobre este caso. Mientras tanto, el médico ya solicitó la residencia permanente, pero teme que el proceso tome mucho más tiempo de lo previsto.

Incertidumbre por el caso

Sobhani mencionó que el sistema de inmigración del país es lento, sin obviar que tiene una infinidad de trámites pendientes por procesar. Frente a este panorama, el profesional de la salud teme que su caso quede sin solucionar durante años.

El hombre dijo además que ya ha gastado más de 40 mil dólares en honorarios legales para que su situación sobre la ciudadanía pueda tener un buen desenlace. Sin embargo, aún no está claro si podrá resolverse próximamente.