Una de las atracciones más antiguas y queridas de DIsneyland, la Mansión Encantada, cerró sus puertas para una renovación planificada en 2020. Ahora viene con increíbles mejoras.

El cierre estaba previsto antes de que el parque cerrara durante más de un año por la crisis del coronavirus.

El viernes, con el parque abierto por primera vez en más de 400 días, los visitantes pudieron ver por primera vez las mejoras de la Mansión Encantada, pero solo si seguían el protocolo de uso de máscaras.

Durante la atracción del viernes, se podía oír a los miembros del equipo anunciar por megafonía que se pusieran las máscaras porque sí, estaban vigilando a los pasajeros, incluso en la oscuridad.

Lo cierto es que la atracción es sorprendente, solo hay que tener un poco de paciencia para disfrutarla.

Luego de una larga espera, los pasajeros lograron ingresar a la atracción. En ese orden, los responsables dela seguridad les indicaron que debían colocarse en uno de los cuatro lugares designados y, a continuación, un miembro del personal ubica al público en grupos individuales dentro del ascensor.

No hay manera de evitar bajar en el ascensor, y una vez que lo has atravesado el tan rumoreado nuevo retrato y la escultura no están en el pasillo con todos los retratos, sino en el siguiente pasillo a la derecha.

I got in a lottttt of trouble for pausing to take this video of the new aging portrait in the Haunted Mansion so I hope you enjoy it. #Disneyland @sfgate pic.twitter.com/vqbrVWzIxE — Julie Tremaine (@julietremaine) April 30, 2021

En general, se han mejorado los colores de la atracción y se ha subido el volumen de muchos elementos que no se habían notado antes.

Por ejemplo, ahora hay un monstruo que gruñe a la salida de la atracción.

Varios elementos fantasmales también han sido mejorados:

En la escena del cementerio, una pareja en una mesa de comedor bebe ahora champán fantasma de neón de una manera mucho más notable, y los queridos fantasmas que hacen autostop han recibido un cambio de imagen muy fresco y translúcido.

Upon your return to the Haunted Mansion in @Disneyland park, the ghosts have been busy updating a few elements in and around the estate. Check the Disney Parks Blog for all the frighteningly fun details! https://t.co/CkMjys9M3E pic.twitter.com/Mq8nbW6yfR — Disney Parks (@DisneyParks) April 12, 2021

Fuente: Sfgate