Por primera vez en Miami-Dade desde que inició la pandemia del coronavirus, está en fase 3 de recuperación económica.

Por redacción MiamiDiario

Aún así, como resalta un anota de Telemundo 51, los comerciantes precisaron que se debe mantener la guardia en alto ante cualquier eventualidad que pueda presentarse.

El fin de semana que acaba de terminar fue común observar a una considerable cifra de personas en las calles y haciendo uso de, no solo restaurantes y bares, sino de varios lugares del condado.

“Aprovechando ahora que podemos salir y que de a poquito vamos saliendo, disfrutando, divirtiéndonos pro siempre con responsabilidad”, le dijo a Telemundo 51 Alejandra Beques, residente de Miami.

Estos comercios como bares y restaurantes pudieron operar al 50% de su capacidad tal y como indican que es esta fase 3 en lugares afectados por la pandemia, como es el caso de Miami-Dade.

Tanto es así que lo que sí no alteró el anuncio de la tercera fase fue el toque de queda, que se mantiene de 11:00 pm a 6:00 am, esto con el fin de que no se lleven actividades nocturnas en la madrugada.

“Gracias a Dios les hemos podido mantener a casi todos nuestros empleados, les hemos seguido pagando con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio”, dice un dueño de negocio de Miami, para quien el nuevo coronavirus ha resultado un periodo de mucho esfuerzo.

El domingo fue el día en el que se anunció que los casos por COVID-19 en el estado arribaron a los 700 mil, una cifra que habla de lo golpeado que se ha visto el estado por esta realidad.

“Creo que se ha adquirido la suficiente experiencia y las autoridades sanitarias pues están preparadas para ir reabriendo el país de forma paulatina, tomando siempre en cuenta las medidas de protección y seguridad que irán indicando”, le comentó al portal antes mencionado el médico Julio César Alfonso.

No habrá multas para quien no use mascarillas, pero sigue siendo obligatorio e incluso las autoridades siguen estrictamente las reglas de quienes incumplan multas por delito menor a segundo grado recibirán una multa máxima de $500 y hasta 180 días preso.

Información de La Opinión

