Junto con el restablecimiento de las tarifas de tránsito y las tarifas de estacionamiento el martes 1 de junio, el Departamento de Transporte y Obras Públicas (DTPW) del Condado de Miami-Dade está facilitando el uso del sistema para los pasajeros.

DTPW está introduciendo viajes de un solo toque para Metrorail.

A partir del 1 de junio, cuando se restablezcan las tarifas, los pasajeros de Metrorail ya no necesitarán tocar la puerta de tarifas para salir del sistema. Use su tarjeta bancaria habilitada sin contacto, billetera digital, pase móvil, tarjeta EASY Card o EASY Ticket para conectarse en cualquier estación de Metrorail.

Al salir, simplemente camine hasta las puertas de pago, espere a que el sensor abra la puerta y salga.

A medida que el condado de Miami-Dade continúa trabajando para combatir el COVID-19, esta nueva función de un solo toque elimina la necesidad de que los pasajeros interactúen con las puertas de tarifas más de lo necesario y limitan su contacto con las superficies, reportó MiamiDade

Además, hay nuevas opciones de limitación de tarifas disponibles para los pasajeros. El límite de tarifa garantiza un costo máximo de $ 5.65 por día para viajes ilimitados en Metrorail y Metrobus, que es equivalente al costo de un Pase de 1 día.

La limitación de tarifas se introdujo por primera vez en agosto de 2019 , cuando el departamento lanzó opciones de pago sin contacto. La opción solo estaba disponible para los pasajeros que pagaban con sus tarjetas bancarias sin contacto o billeteras digitales. Ahora, los pasajeros que usan tarjetas EASY Cards (con valor agregado almacenado) tendrán la ventaja de tener un límite en su tarifa diaria después de una cierta cantidad de toques.

A partir del 1 de junio, los pasajeros inscritos en programas de descuentos especiales con una tarjeta EASY Card especialmente codificada, como los programas K-12, Discount Fare o Commuter Reduced, también disfrutarán del beneficio de la limitación de tarifas. Los pasajeros con pases con descuento tendrán un límite de $ 2.80, que es equivalente al costo de un Pase con descuento de 1 día.

DTPW is making it easier for riders to use our system! When fares are reinstated next week, Metrorail riders will no longer need to tap to exit the system & new fare-capping options for riders will be instituted in June. Read more: https://t.co/o8kFQXMjKk pic.twitter.com/gs5ykvWJJg

— Miami-Dade DTPW (@GoMiamiDade) May 26, 2021