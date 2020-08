El área metropolitana de Miami va a la zaga del resto de Florida, en su respuesta al censo de este año, lo que podría conducir a una falta de fondos y subvenciones en una economía post-COVID.

Por redacción MiamiDiario

Una vez cada diez años, la Oficina del Censo se propone contar a todas las personas que viven en los Estados Unidos ese año, independientemente de la vivienda o el estado de ciudadanía, reportó MiamiNewTimes.

Los datos permiten que las ciudades y los condados soliciten subsidios y programas federales para atender a las personas que viven en la comunidad. Pero en el sur de Florida, no todos saben qué es el Censo o qué hace, y eso está causando un problema para los gobiernos locales.

Florida ocupa el puesto 32 en la nación en respuesta al censo, y el condado de Miami-Dade ocupa el puesto 31 de 67 condados en el estado. Mientras que el promedio nacional de personas que completan el Censo es del 63 por ciento, solo el 60 por ciento de la población de Florida ha respondido, y solo el 58 por ciento de las personas en Miami-Dade ha respondido hasta la fecha, según el sitio web del Censo.

A modo de comparación, los condados de St. Johns y Duval tienen tasas de respuesta del 68 y 63 por ciento, respectivamente.

El Centro Metropolitano Jorge M. Pérez de la Universidad Internacional de Florida (FIU) tiene investigaciones que podrían explicar la baja tasa de respuesta de Miami. En 2019, el centro encuestó a personas que vivían en el centro de Miami, Overtown, Homestead, Opa-locka y en otras partes del condado y publicó un estudio que pronosticaba obstáculos para el Censo 2020.

Los investigadores descubrieron que muchos de los encuestados no sabían qué era el Censo o para qué servía. Otros no sabían cómo completarlo o no confiaban en el gobierno con su información.

También puedes leer: