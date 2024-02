Miami se transforma en set de cine: estas calles estarán cerradas por rodaje de “Bad Boys 4”

Miami es una ciudad extremadamente sexy, dinámica, activa y justo por eso muchos directores de películas la escogen para realizar sus rodajes. Muchas películas y series famosas están ambientadas en la ciudad mágica, como “2 Fast 2 Furious”, “Ace Ventura: Pet Detective” y la ya icónica “Bad Boys”.

Hace pocos días te informamos sobre la visita de Will Smith al sur de Florida. El actor asistió a un partido de fútbol donde compartió con David Beckham y vio jugar a Lionel Messi, pero eso no fue todo. El verdadero motivo de su presencia era promocionar “Bad Boys 4”, su nuevo film que ya está en los últimos días de grabación.

Ahora todo parece indicar que toda la ciudad sentirá el furor de los dos “chicos malos”. Un anuncio del capitán de la policía de Miami, Freddy Cruz, confirmó que durante los últimos días de febrero y principios de marzo, varias calles estarán cerradas por filmaciones en la ciudad.

Aunque el oficial no quiso hacer ‘spoilers’ y no indicó de qué tipo de grabaciones se trataba, las pistas son claras. El mismo actor publicó en su Instagram que estaba en la ciudad y que solo quedaban 8 días para el rodaje del film.

Tal como indicó el capitán Freddy Cruz, el cierre de calles será en el área de Brickell. Comenzarán a partir del sábado 24 de febrero hasta el domingo 3 de marzo. Sin embargo, como se harán en distintos espacios, las autoridades decidieron emitir un comunicado de prensa detallado, con fecha, dirección y hora.

– Miércoles 28 de febrero: Canal oriental de Brickell Avenue, ente las calles 13 y 14. Estará cerrado desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

– Viernes 1 de marzo: SW 2 Avenue & SW 2 Street. Cerrarán desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

– Sábado 2 de marzo: Puente de la SW 2 Avenue entre las calles 3 y 8. Estará cerrado desde las 7:00 a.m. hasta las 6:30 p.m.

– Domingo 3 de marzo: Puente de la SW 2 Avenue entre las calles 3 y 8. Estará cerrado desde las 7:00 a.m. hasta las 6:30 p.m.

La recomendación de la policía de Miami es tomar vías alternas y evitar estas áreas. En algunos días las horas de cierre serán prolongadas, haciendo imposible el tránsito en dichas áreas.

La ciudad de Fort Lauderdale en el condado de Broward también será parte de las escenas de “Bad Boys 4”. De hecho, en este caso también habrá cierre de calles y será antes que en Miami.

En ese sentido la ciudad emitió una alerta para el día lunes 26 de febrero desde las 6 de la mañana hasta mediodía. La A1A en dirección norte estará completamente cerrada entre Las Olas Boulevard y Bayshore Drive.

También se cerrarán varias otras calles, incluidas Poinsettia Street, Cortez Street, Castillo Street y Sebastian Street.

Mon 2/26, from 6 AM – 12 PM, expect closures along A1A between Las Olas Blvd & Bayshore Dr due to a film shoot. 🎬

🚦 NB A1A will be fully closed

🚦 Seabreeze Blvd will have one lane in each direction

🚦 Poinsettia, Cortez, Castillo & Sebastian Streets will all be closed between… pic.twitter.com/wzwi8G4Ewy

— City of Fort Lauderdale (@FTLCityNews) February 22, 2024