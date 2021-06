Disney depara muchas sorpresas, desde hoteles (como Star Wars: Galactic Starcruiser) hasta restaurantes (como Roundup Rodeo BBQ) y nuevas atracciones (como TRON Lightcycle Run y ​​Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind),

¡Habrá mucho que ver en el futuro! Y si eres un gran fan de Moana, definitivamente estarás a la expectativa de la nueva atracción que llegará a EPCOT . Sin embargo, hay algo que debes saber.

¿Qué es Journey Of Water inspirado en Moana?

Journey of Water – Inspired by Moana es una nueva atracción que llega a EPCOT. Fue anunciado en la convención D23 en 2019. Es parte de la transformación masiva de EPCOT, trayendo nuevas ofertas a la sección Future World del parque que estaba un poco desactualizada antes de que fuera demolida el año pasado.



Disney no ha compartido mucha información adicional sobre la atracción, pero poco a poco se han ido recopilando algunos detalles durante los últimos dos años. Y si crees que “atracción” significa que te llevarán a Moana, bueno, es posible que te decepciones.

Entonces, ¿es un paseo?

No, Journey of Water no será un paseo. Según Disney, en realidad es un “sendero de exploración exuberante” que permite a los exploradores “jugar con agua mágica y viva”. No sabemos sobre ti, ¡pero suena muy divertido!

¿Cuándo abrirá?

El año pasado, cuando se lanzó el póster de Journey of Water, la descripción del producto incluía una fecha de gran inauguración de 2021. Esta fue la primera vez que oímos hablar de una línea de tiempo de apertura, pero la información se extrajo rápidamente del sitio web.

Desde entonces, Disney no ha compartido nada más sobre cuándo podría abrirse. Muchos proyectos se retrasaron debido a la pandemia, pero estaremos atentos al progreso de la construcción en el parque. En este momento, se ha demolido una gran parte de Future World donde se dice que se encuentra la atracción, pero toda la construcción se lleva a cabo detrás de las paredes.



Sin embargo, el espacio que queda para la atracción no es increíblemente grande, por lo que parece que se le puede pedir a Disney que haga un trabajo de diseño creativo para encajar en esta área. ¡Con suerte, el progreso de la construcción pronto será vertical y podremos ver lo que está sucediendo!

Eta atracción parece ser diferente a todo lo que Disney ha hecho antes. Permanece atento para cuando hayan más novedades.