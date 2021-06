Los cruces en Roland Garros llevaron a que el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic revivan un duelo de vieja data, pero esta vez en la instancia de semifinal.

Para ambos este duelo que se llevará a cabo el viernes, en el campeonato de tierra batida será algo distinto a los enfrentamientos anteriores en este campeonato.

“La diferencia es toda: la final es que, pase lo que pase, no hay nada más. Una semifinal, ganas, vale, muy feliz, estoy en la final, pero no he ganado nada. La preparación mental para un partido y otro es completamente diferente”, explicó Nadal.

Djokovic quería otro panorama

El serbio que tuvo un duro desafío en cuartos de final, ante Matteo Berrettini, no ocultó su desazón de enfrentar al ibérico en esta instancia del campeonato y no en la gran final.

“Sin ninguna duda, prefiero enfrentarme con él en la final porque eso significa que estoy yo ahí, esa es la pura realidad”, dijo Djokovic al finalizar el compromiso.

Y es que ambos ya han protagonizado tres finales, en este certamen y cada duelo ha tenido un grado de intensidad alto.

El último fue hace apenas ocho meses, en donde Nadal no le dio respiro al número 1 del ranking de la ATP, en 2 horas y 41 minutos, en una final que pasó por el frio parisino.

Nadal se crece en la tierra batida

Para Nadal esta es una de sus superficies favoritas, y eso queda demostrado por los treces títulos que ha obtenido.

Pero ahora tendrá un reto más importantes, que es superar a su archirrival el suizo Roger Federer, en disputar más finales en este certamen. Ambos han disputado 20 encuentros.

Así que a pesar que uno de los dos caerá se espera que sea un duelo de alta tensión en la cancha Phillippe Chatier.