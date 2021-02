Luego de que la modelo y actriz venezolana Marjorie de Sousaconfesara que decidió abrirle nuevamente las puertas al amor ha estado en la mira del público, reportó telemundo

De Sousa reveló que está saliendo con un empresario llamado Vicente Uribe

También se especula que viven juntos en Acapulco. Otra cosa que ha trascendido es que Matías Gregorio, el hijo que tuvo la actriz con Julián Gil, ya le llama “papá” al nuevo galán de su mamá, pero ahora es el propio Uribe quien habla de esta situación.

Después de dos meses de que se hiciera público su noviazgi, ahora es el empresario quien decidió revelar su deseo de que Matías, hijo que la venezolana tiene con Julián Gil, le diga papá.

El empresario dijo en una entrevista que“para que se creen esos vínculos se necesita de mucho tiempo, yo llevo meses conviviendo con Mati, es un niño hermoso; él me ve como un amigo grande”.

Añadió que “aún no pasa eso (De que lo llame papá), pero en algún momento se va a dar, si la relación y la convivencia siguen creciendo; es un proceso completamente natural. Me llevo muy bien con el niño, lo quiero mucho, me quiere mucho y estamos creando vínculos muy padres”.

Vicente también aprovechó para dejar en claro que su intención no es convertirse en un personaje famoso y conseguir los reflectores por esta relación, pues su único deseo es aclarar los comentarios de las personas sobre este tema.

“Al final del día yo no soy una persona pública. Mi mujer es una persona pública. Ella está tranquila y curtida, yo apenas inicio en esto”, palabras que demuestran que si se trata de defender a Marjorie, él da la cara por ella y su pequeño.