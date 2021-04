Un oficial de policía mató a tiros a un hombre negro, identificado como Daunte Wright de 20 años, después de que lo detuvieran en un suburbio de Minneapolis, Minnesota el domingo, lo que provocó enfrentamientos entre manifestantes y la policía.

GRAPHIC CONTENT: Police in Brooklyn Center, Minnesota have released video showing moments right before an officer shot 20-year-old Daunte Wright during a traffic stop. The department's police chief later said she intended to use a Taser instead of her gun. https://t.co/IkJltyeMrt pic.twitter.com/yQ5WZrWBKw

