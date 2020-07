Un presunto pandillero conocido por la policía en todos los Estados Unidos, pasó parte del fin de semana en la cárcel del condado de Miami-Dade después de que detectives de dos agencias lo siguieron hasta un hotel de South Beach usando su publicaciones de Instagram.

El vídeo de vigilancia capturó al pandillero, identificado como Widley Mentor, visto vistiendo una camiseta sin mangas blanca y una mochila mientras llevaba una maleta detrás de él.

El lunes, compareció ante el juez de distrito de Miami-Dade Mavel Ruiz. “Se te acusa como miembro de una pandilla”, dijo el juez.

La policía de Miami Beach dijo que arrestaron a Mentor por varios cargos después de que la Oficina de Inteligencia del Departamento de Policía de Nueva York les avisó.

.@MiamiBeachPD say they got a tip from @NYPDnews re: a known “gang member” visiting S. Beach. He was tracked to Ocean Dr via Instagram & CCTV cameras & arrested when found w/a bag containing a loaded gun, stolen credit cards and “COVID-19 stimulus checks.” @wsvn #Exclusive pic.twitter.com/8k4sfovWjO

