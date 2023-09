¿Qué pasó con Olivia Rodrigo en los MTV VMAs 2023?

La noche de premiación de los MTV VMAs 2023, que se celebró este 12 de septiembre, estuvo llena de celebridades, talento, sorpresas y hasta un poco de susto y confusión. Por la alfombra roja del Prudential Center de Nueva Jersey, desfilaron estrellas de la música anglosajona e hispanohablante, como Selena Gomez, Taylor Swift, Shakira, Karol G, entre otros.

Apenas empezaba la celebración cuando hubo chispas en el escenario y preocupación entre el público. Era la segunda presentación de la noche a cargo de la intérprete Olivia Rodrigo, cuando el ambiente pasó de ser un festín a una gran confusión.

La cantante dio inicio a su número musical con el sencillo “Vampire”, con todo un ambiente lúgubre, en medio de un bosque, muy similar a la escenografía utilizada para el video clip de la canción. A la mitad del tema, estallaron varias explosiones, que al parecer provenían de las luces del escenario de los VMAs.

Caían chispas y chispas mientras la artista de 20 años miraba a su alrededor como preguntándose qué hacer o qué pasaba. Justo cuando parecía que podía ponerse peor, un hombre de seguridad la obliga a salir de la tarima y cae una cortina roja, reseña E! Online.

¿Fue real el incidente con Olivia Rodrigo en los VMA’s?

Tras unos segundos de tensión, en los que las cámaras enfocaron los rostros confundidos de los fanáticos y a Selena Gomez preocupada, Olivia regresó al escenario sonreída. Con ello demostró que la primera parte de su presentación estaba planeada y que simplemente quiso repetir el concepto del video del mismo tema.

Una apuesta un tanto arriesgada para quienes no han visto el clip de “Vampire”, pues creyeron que realmente había ocurrido un incidente con la actriz de “High School Musical: The Musical: The Series”.

El show continuó y sonaron los acordes de su segundo tema “Get Him Back”, con el que hizo devolver los ánimos de alegría y festejo. Junto a un cuerpo de bailarinas y con la energía a mil cerró su presentación, la segunda de su carrera.

La primera vez que Olivia estuvo en el escenario de los VMA fue en el 2021, para cantar el tema “Good 4 u”, de su primer álbum, “Sour”. En esta edición de los premios MTV, Rodrigo obtuvo 6 nominaciones por el sencillo “Vampire”.