Nuevamente el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que el gobierno de Cuba, liderado por Miguel Díaz-Canel oculta las cifras reales de contagiados de Covid-19.

“Todos los días recibimos informaciones de nuestra red de observadores en la isla, donde se relatan escenas dantescas sobre la situación con el Covid-19”, indicó Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH.

González expresó que los centros hospitalarios de la isla no cuentan con los recursos, para poder tratar a los pacientes que han contraído el virus que originó la pandemia en el 2020.

“Los fallecimientos podrían triplicar las cifras oficiales y el sistema de salud de Cuba sencillamente se ha quebrado”, afirmó González.

Hospitales en Cuba no tienen en insumos

Los representantes de la OCDH indicaron, que los centros asistenciales en la isla antillana, están en precarias situaciones, que imposibilitan hacer el trabajo que se requiere para combatir la enfermedad.

“No hacen un leucograma básico, no hacen rayos X, no hay jeringuillas, no hay anticoagulantes, no hay antibióticos, no hay vergüenza”, dijo un médico de Ciego de Ávila.

Los galenos expresaron que el gobierno de Díaz Canel, no quiere que el virus sea tratado como una enfermedad grave y por eso han tratado de silenciar aquellos que han solicitado ayuda.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denuncia "ocultación masiva de información" sobre el #Covid_19 en Cuba y el colapso hospitalario @observacuba https://t.co/waGnnBM2jz — estrelladigital.es (@estrelladigital) July 27, 2021

“El gobierno ha decidido no mencionar el Covid-19 como causa en documentos oficiales de defunción de centenares de personas. A cambio registra que falleció por tromboembolismo pulmonar o neumonía”, añadió González Raga.

Piden aceptar la ayuda humanitaria

Ante esta situación los miembros de la OCDH le han pedido al Gobierno de Cuba, que acepte la ayuda humanitaria, para tratar cuanto antes los casos de Covid-19.

“El problema es grave. La ocultación masiva de información sobre la saturación de los hospitales, la falta de insumos médicos básicos y la falsificación de los certificados de defunción, para ocultar el motivo de las muertes, resultan intolerables y deben ser denunciados”, puntualizaron los representantes.

Exigieron que tanto La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, actúen inmediatamente en Cuba