Un individuo atacó a una patrulla policial del condado de Carroll, Georgia, luego de una larga persecución.

El hecho ocurrió el lunes y el presentador Fernando del Rincón, presentó las imágenes en su programa Conclusiones.

Del Rincón indicó que durante la persecución dos sospechosos atacaban a la patrulla con ráfagas de tiros.

En un momento los antisociales se estacionaron y uno de ellos se bajó del vehículo y atacó a los efectivos policiales con una AK47.

La patrulla quedó totalmente destruida, con varios agujeros, en varias partes.

The Carroll County sheriff said it began when a Georgia Highway Patrol trooper stopped a car for speeding along Interstate 20 early Monday. Authorities said the vehicle sped away again and the passenger fired a weapon that stopped the patrol vehicle. https://t.co/ZjkD2IrNMj

— KREX 5/Fox 4 (@KREX5_Fox4) April 12, 2021