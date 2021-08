Clarissa Ward es periodista de la cadena norteamericana CNN. Su rostro fue emblema de la cobertura de la crisis desatada en Afganistán tras la irrupción en el poder de los talibanes.

La periodista Clarissa Ward, quien vivió momentos tensos, deja Afganistán en avión de evacuados,

La corresponsal de CNN, que pasó los últimos días en las calles de Kabul entre fusiles de asalto AK47, disparos y burkas, logró salir de la capital afgana en un avión de evacuados, según confirmó ella misma a través de una fotografía que publicó; en esta se observa el interior de la aeronave completamente repleta. “En nuestro vuelo y preparándonos para el despegue”, señaló Clarissa. Sus colegas le externaron su admiración y le desearon buen viaje.

En primera persona, contó la desesperada lucha de miles de personas por abandonar Kabul. Tras días de tensión, fue ella quien logró huir este viernes en un avión militar estadounidense.

On our flight and getting ready for takeoff pic.twitter.com/bGaYREsbxT

“En nuestro vuelo y preparándonos para el despegue”, escribió Ward en su cuenta de Twitter, acompañado por una foto en la que se ve a cientos de personas dentro del avión. Algunos lograban ir sentados y otros directamente esperaban parados, como si estuvieran viajando en un colectivo.

Con sus trabajos, Ward buscó relatar la tensión que se vive en Afganistán con el regreso al poder de los talibanes. Recolectó testimonios y mostró el miedo de muchos ciudadanos ante posibles represalias. Durante una de esas coberturas fue amedrentada por soldados con armas.

A través de su cuenta de Twitter, Ward relató el destino de quienes intentaban escapar del caos interno del país y del militarizado y caótico aeropuerto para refugiarse donde sea.

La corresponsal de la CNN mostró, por ejemplo, como era acosada por talibanes mientras ella salía en vivo entrevistando ciudadanos afganos.

Tras esas destacadas transmisiones, Ward durmió, esperó, rezó y se angustió como una local más en el aeropuerto a la espera de una salida segura. Lo hizo durmiendo en el empedrado, con frío, esperando tener un destino y que el avión militar de Estados Unidos, el C17, pueda despegar.

“Los soldados en la pista del aeropuerto de Kabul me dicen que aquí hay 10.000 personas procesadas y listas para ir… pero ningún lugar adonde llevarlas porque Qatar se niega a aceptar más afganos porque han alcanzado su capacidad. Es abismal… alguien necesita dar un paso al frente”, escribió la reportera.

Siempre a través de las redes sociales, Lolwah Alkhater, vocera del Ministerio del Exterior de Qatar, le respondió: “Solo puedo hablar sobre las misiones de evacuación de Qatar, ¡continuarán! En las últimas 72 horas evacuamos a más de 300 estudiantes, en su mayoría mujeres, y más de 200 miembros del personal de los medios de comunicación; muchos de ellos con sus familias y niños que ahora están seguros en un alojamiento confortable en Doha”.

Mientras tanto, la corresponsal de CNN siguió contando. “Los evacuados afganos intentan dormir en la grava con C17 al fondo. Es una noche fría e increíblemente ruidosa, especialmente después de 14 horas. Un conocido afgano me dice que ‘es un insulto a la dignidad humana… no sé por qué los estadounidenses están haciendo esto'”.

“El cuarto pájaro (avión militar) en el que se suponía que íbamos a subir acaba de ser retirado. Va a ser una noche larga aquí, especialmente para aquellos con los que estamos hablando y que han estado aquí desde ayer por la noche. Una mujer me acaba de pedir una manta, así que le di mi bufanda”, relató Ward este viernes, a la espera de que ocurra lo que parecía imposible: subirse al avión y escapar del terror.

“Listos para despegar”, fue el tuit publicado horas después, cerca de las 19 de Argentina, cuando confirmó su lugar en el vuelo que la sacaría por fin de Afganistán.

Following days of reporting from the ground in Afghanistan, CNN’s Clarissa Ward boarded a flight out of the countryhttps://t.co/98tJkUhoui pic.twitter.com/VDCJF9ScWd

— CNN Breaking News (@cnnbrk) August 21, 2021