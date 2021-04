Un nuevo escándalo de violencia sale a la luz pública y en donde un policía es el protagonista de la agresión hacía una persona.

El incidente ocurrió en el condado de Westminster, California cuando los cuerpos policiales llegaron al lugar de los acontecimientos.

Uno de los policías inmediatamente intenta arrestar a una mujer, pero este implementa la fuerza bruta para realizar la acción y la golpea en el rostro.

A police officer was seen punching a woman as she was being handcuffed in Westminster, California. https://t.co/O2RC9rq2JF pic.twitter.com/GnUPMqJ2Go

— 48 Hours (@48hours) April 24, 2021