PortMiami se consolida como “Capital Mundial de los Cruceros” con nuevo récord

Miami es una ciudad privilegiada en muchos aspectos. Su clima tropical la mayor parte del año, la diversidad cultural y el boom económico de los últimos meses seducen cada vez más a los visitantes que han convertido a la “ciudad mágica” en una parada obligada.

La industria turística vive quizás su mejor momento con una afluencia récord de viajeros desde el primer trimestre de 2023. La tendencia se mantiene desde el año pasado cuando al menos 22,6 millones de visitantes eligieron la ciudad, junto con Miami Beach, como sus destinos favoritos, de acuerdo con la Oficina de Visitantes y Convenciones de Miami (GMCVB).

El año a punto de culminar arroja cifras alentadoras en especial para el negocio de los cruceros. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, celebró un nuevo hito del Port Miami que alcanzó un récord de cruceros recibidos entre el 1 de octubre de 2022 y el pasado 30 de septiembre de 2023.

Port Miami se considera uno de los tres mayores puertos de cruceros en el mundo, junto con Port Everglades y Port Cañaveral. No en vano se le atribuye el nombre de “Capital mundial de los cruceros” con una afluencia importante de barcos con diversos destinos y viajes, desde comerciales hasta los destinados a la familia y el entretenimiento.

La alcaldesa de Miami-Dade dio buenas noticias sobre el importante Port Miami. Este 2023 esta puerta de entrada esencial para la ciudad recibió un total de 7.299.294 pasajeros. Esto implica una crecimiento de 6,97 % con respecto a su máxima cifra en el año 2019 cuando se registraron 6.823.816.

“PortMiami continúa impulsando nuestra economía, creando oportunidades para residentes y empresas en todo nuestro condado. El puerto es un líder de la industria, que está preparado para el futuro y comprometido con un crecimiento innovador, eficiente y sostenible”, citó NBC.

La ciudad tiene importantes proyectos para hacer crecer esta puerta marítima en 2024. Uno de los detalles importantes es la llegada de una línea de barcos que incluyen al Costa Venezia de Carnival Cruise Line; Serenity de Crystal Cruises y Explora I de MSC Cruceros.

Además zarpará el Norwegian VIVA de Norwegian Cruise Line, un impresionante barco con capacidad para 3.099 pasajeros, con spa, centro fitness y un centro acuático que promete los toboganes más rápidos en altamar. En enero de 2024, también espera que zarpe el Icon of the Seas de Royal Caribbean Group, el crucero más grande del mundo.

Una de las novedades para 2024 es la partida del In My Crus Era, un crucero temático inspirado en la estrella estadounidense Taylor Swift. El primer viaje está pautado para el 21 de octubre desde el Port Miami. Se están planificando otras fechas debido a la “fiebremanía” que motiva la intérprete.

Miami ha sido elegida como el puerto de partida de la embarcación no solo por su atractivo turístico sino que recibirá a la estrella en medio de su gira de conciertos por el mundo. La cantante no participa en el viaje ni lo promueve pero todas las actividades están inspiradas en ella.

Noches temáticas, karaoke con sus canciones más famosas y una gala para intercambiar pulseras de la amistad son parte de las actividades. Habrá una parada especial en la paradisiaca Bahamas donde continuará la experiencia “swiftie”.

The Cruise Capital of the World welcomed 7,299,294 passengers and set a new record-breaking year in cruise activity for FY 2023. #PortMiami also recorded 1,098,322 TEUs, surpassing the one million TEU mark for its ninth consecutive year. https://t.co/sz1zyzMq79 pic.twitter.com/USbl0iw5Xi

