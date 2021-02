El Inter de Miami está por encarar su segunda temporada en la Major League Soccer, dentro de las filas del conjunto interista se respira una atmósfera distinta a la del año del debut.

Todo inicia desde el hambre de triunfo que tras superar el primer año se ha impregnado dentro del conjunto.

También hay nuevo entrenador, Phill Neville junto al ahora director deportivo Chris Henderson.

Pero justo en esta oportunidad hay otro aliciente y un rostro que puede generar más compromiso: La presencia de David Beckham.

El copropietario del equipo no estuvo en el primer año debido a las restricciones de viaje por el COVID-19.

Sin embargo, ya esto cambió y desde Navidad ha estado presente trabajando en la planificación de la nueva temporada de manera presencial.

Reporta una nota de Miami Herald que Beckham suele llegar a las 7:30 am y se ha reunido individualmente con cada jugador, entrenador y miembro del personal.

Desde los entrenadores hasta el personal de cocina, nutricionistas y científicos deportivos.

También se tomó el tiempo para hablar con los jugadores de la academia juvenil y sus padres, vio sus sesiones de entrenamiento y sus juegos.

“Este edificio ha cambiado de la noche a la mañana desde que entraron Phil y Chris”, dijo Beckham el sábado por la mañana durante una amplia entrevista con los medios locales. “Hay una unidad ahí que no estaba. Eso fue importante. La gente diría: ‘¿Cuál es tu sistema’? Que estas jugando 4-4-2? La parte importante no es esa. Son los detalles. ¿Qué tan en forma están los jugadores? ¿Qué están haciendo dentro y fuera del campo? Phil ha hecho una gran diferencia hasta ahora con eso. Hay un plan real. Podemos ver que con los entrenamientos que han hecho los jugadores hasta ahora. Y no hay desconexión entre los U13, los U17, nuestro equipo de la USL y nuestro primer equipo. Hay una sinergia”, epresó Beckham.

Neville es conocido por sus habilidades organizativas y de personas, mantiene calendarios detallados y sigue los análisis. Henderson, quien jugó un papel decisivo en el éxito de los Seattle Sounders, se especializa en exploración y desarrollo de jugadores.

Además de las contribuciones de Neville y Henderson, la presencia de Beckham, un ícono global, ha marcado una gran diferencia, dijo el copropietario Jorge Mas.

Beckham, Mas, Neville y Henderson pasaron dos horas con los medios locales el sábado por la mañana, socialmente distanciados, respondiendo preguntas sobre todo, desde la participación de Beckham hasta el conocimiento de Neville sobre la MLS y adquisiciones de jugadores (dos más, incluido un lateral izquierdo) a Miami Freedom Park ( esperando un contrato de arrendamiento en marzo) a la asistencia esperada permitida a los juegos (3,000 a 8,000) a un patrocinio de la camiseta (esperado para el día de la inauguración).