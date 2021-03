Con el fin de exigir el levantamiento del toque de queda y la apertura de las carreteras, algunos residentes de Miami Beach protestaron frente al ayuntamiento, reportó local10

Los manifestantes gritaba que “¡ya es suficiente!”

Los residentes están molestos por la medida adoptada por los funcionarios de Miami Beach.

Lo cierto es que había más de 100 personas a las afueras del Ayuntamiento de Miami Beach. La manifestación se denominó “Protesta para recuperar la ciudad”.

Los asistentes eran residentes de Miami Beach frustrados por el caos en las vacaciones de primavera

“Llevo mucho tiempo gritando sobre esto”, dijo la activista política del sur de Florida Kristen Rosen González.

Las vacaciones de primavera en Miami Beach han sido noticia en todo el mundo por el caos y la delincuencia de este año.

“Estas horribles noticias nos afectan a todos, porque la gente tiene miedo de venir aquí”, dijo Rosen González. “Damos la bienvenida a todos a Miami Beach, pero queremos que la gente deje de destrozar nuestra ciudad”.

Los residentes expresaron su frustración el sábado, sintiendo que la ciudad debería haber estado más preparada.

Al iniciarse la segunda semana del toque de queda de las 20:00 horas, se pudo ver a los trabajadores desalojando Ocean Drive y cerrando los cafés y restaurantes al aire libre.

Happening Now

🔺 SOBE entertainment district Curfew till 6a

🔺 No cars/pedestrians: Ocean [email protected] to 16th St

🔺 EB MacArthur closed 10p-6a*

🔺 EB Julia Tuttle 10p-6a subject to License screenings.

*except Residents, Hotel Guests, Workers@MiamiBeachPD pic.twitter.com/wEMQCAQOcg

— Total Traffic Miami (@TotalTrafficMIA) March 26, 2021