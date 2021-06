El ensayista y ex operador de bolsa Nassim Nicholas Taleb, publicó un borrador de un paper donde aseguró que el Bitcoin falla en todos sus objetivos como moneda, resguardo de valor y hasta en su uso como forma de protegerse frente a gobiernos. Y marca lo que cree es una falla en su sistema de minería, que puede llevar el valor de la criptomoneda a cero.

El controvertido analista de los mercados y la economía, autor de libros como “The Black Swan” y “Skin in the Game”, es reconocido por haber advertido sobre los riesgos del mercado de hipotecas de los Estados Unidos antes de la crisis financiera global de 2008, reseñó Infobae.

“Bitcoin no satisface la noción de ‘moneda sin gobierno’ (ha demostrado que ni siquiera es una moneda), no puede ser un depósito de valor ni a corto ni a largo plazo (su valor esperado no es superior a 0), no puede funcionar como una cobertura fiable contra la inflación y, lo peor de todo, no constituye, ni siquiera remotamente, un refugio seguro para las inversiones, un escudo contra la tiranía del gobierno o un vehículo de protección para episodios catastróficos”, señaló el especialista en la publicación.

En este paper, el especialista nacido en el Líbano intenta resumir y fundamentar sus críticas a la criptomoneda estrella. Uno de sus principales puntos es que el funcionamiento del sistema depende hoy de una red de minería que persigue la recompensa en bitcoins y en comisiones por mantener el sistema de transacciones. El argumento es que la cantidad limitada de bitcoins -se acuñarán 21 millones, ni uno más- hará que cuando se alcance el máximo esa actividad pierda atractivo. Y que sin ese mantenimiento constante por parte de los mineros el valor no puede mantenerse en el tiempo.

“Un atributo central es que bitcoin depende de la existencia de esos mineros a perpetuidad”, continúa el paper antes de concluir: “No podemos esperar que una anotación en un libro de contabilidad que requiere un mantenimiento activo por parte de personas interesadas e incentivadas mantenga su presencia física, una condición para el valor monetario, durante un periodo de tiempo tan largo -y, por supuesto, no estamos seguros de los intereses, la mentalidad y las preferencias de las generaciones futuras. Y una vez que el bitcoin cae por debajo de su nivel, choca con una barrera de absorción y se queda en 0″.

Por eso, el bitcoin para Taleb vale exactamente cero: “El oro y otros metales preciosos son en gran medida de mantenimiento no se degradan a lo largo de un horizonte histórico, y no requieren mantenimiento para refrescar sus propiedades físicas a lo largo del tiempo. Las criptomonedas requieren una cantidad sostenida de interés en ellas”.

Pero esas no son todas las críticas del especialista. También ataca a algunos de sus principales atributos, los más valorados por los cultores de Bitcoin. La criptomoneda se presenta como “anti inflacionaria” precisamente porque nadie va a poder emitir más bitcoins una vez que se alcance el máximo. Pero para Taleb, no es cierto que se necesite un activo con una cantidad finita de unidades para cubrirse contra la inflación.

El ensayista, aseguró que elBitcoin no es un activo de refugio ante colapsos financieros. No funciona como lo hacen, generalmente, el oro y los bonos del Tesoro de los EE UU. Y esto es porque el precio de la criptomoneda no se movió a la inversa del mercado financiero, sino que lo hizo en la misma dirección y amplificando los movimientos.

Tampoco, argumenta el paper, Bitcoin sirve para que los individuos se protejan de los gobiernos o ante la tiranía.

“Para muchos paranoicos antigubernamentales y otros desconfiados de las instituciones, el bitcoin se ha comercializado como refugio seguro -también con la invitación abierta a caer en la falacia de que un token electrónico volátil en un entorno público es un lugar para su tesoro oculto”, sostiene Taleb.

Por último, ni siquiera la esperanza de que los ahorristas se liberen del sistema financiero y de sus intereses diferentes a los de los usuarios tiene fundamento. El nivel de concentración del mercado fuerza a los tenedores de grandes cantidades se vuelvan poderosos una vez que la emisión de nuevos bitcoins se detenga.