Son varios los distintos retos que hemos dejado por aquí desde que inició la pandemia del coronavirus. Muchos internautas se han enganchado a ellos y el de hoy promete desafiarlos una vez más.

Esta vez es, no es un juego de lógica o de matemáticas, se trata de un reto visual. Te dejaremos una imagen y debes conseguir en un minuto los dos gatos que se encuentran escondidos en la imagen.

Sí, sabemos que suena sencillo plantearte que encuentres a estos dos animales, pero una vez las personas observan la imagen se topan con grandes confusiones que hacen del mismo muy difícil de resolver.

Más cuando le añadimos el factor tiempo, porque quizás, si te tomas todos los minutos que quieras en conseguir a los felinos, en algún momento lo harás. Pero muy pocos logran conseguirlo en un par de minutos.

Si aún no has encontrado la respuesta, no has identificados a los gatos, no te preocupes, que aquí te dejamos la respuesta:

Respuesta:

