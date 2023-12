El crucero más grande del mundo llega al Puerto de Miami

Royal Caribbean International navega sin descanso. Aún afina detalles para el zarpe del “Icon of the Seas”, el primero de los cruceros de la clase Icon que saldrá el próximo 27 de enero de 2024 del Puerto de Miami. Una vez toque el agua, será el barco más grande del mundo.

Sin embargo, ya está en construcción el sucesor. Se trata de Star of The Sea, un barco que comenzará a navegar en verano del 2025. Un tercer crucero que está en proceso de construcción en los astilleros de Turku en Finlandia para la serie Icon Class, pero aún no tiene nombre.

Según el presidente de Royal Caribbean International, Michael Bayley, el Star of the Seas resume el alto nivel de expectación y entusiasmo que rodea a esta nueva clase de barcos.

“La idea de combinar lo mejor de cada tipo de vacaciones en una aventura definitiva creó más expectación. Star of the Seas será la próxima respuesta audaz a la demanda récord de los consumidores”, afirmó Bayley.

Colosos de Royal Caribbean sobre el agua

El gigante Icon of the Seas, que zarpará en enero de 2024, posee 20 cubiertas y tiene capacidad para siete mil 600 invitados como máximo. Además, podrá llevar una tripulación de dos mil 350 personas y su envergadura pesa 250.800 toneladas brutas.

And we’re off — you coming?#IconoftheSeas has officially departed the shipyard in Finland. The best family vacation in the world is just 59 days away. pic.twitter.com/YEGwXs6Q2R — Royal Caribbean (@RoyalCaribbean) November 29, 2023

Contará también con seis toboganes de agua, siete piscinas y una colección de vecindarios, incluido Surfside, creados solo para familias jóvenes. Su oferta de entretenimiento abarcará aire, hielo, agua y escenario, con más de 40 restaurantes y bares.

El Star of the Seas, que aún está en construcción, promete ser mucho más ambicioso. Será además el tercer barco de la línea de cruceros impulsado por gas natural licuado (GNL), una opción de combustión más limpia.

En ese sentido, los otros dos barcos previstos para aplicar este sistema sustentable desde 2024 son el Icon of the Seas y el Utopia of the Seas.

El barco comenzará a navegar desde Puerto Cañaveral en julio de 2025. Al iniciar su navegación desplazará al Icon of the Sea del primer lugar, como el barco más grande del mundo.

John Murray, director ejecutivo del puerto, refirió en un comunicado: “Esperamos su llegada en 2025 y estaremos listos para darle la bienvenida y a los muchos huéspedes del crucero que disfrutarán de todo lo que ella tiene para ofrecer”.

Puerto Cañaveral alberga el segundo crucero más grande, el Wonder of the Seas. Las reservas para el Star of the Seas se abren el próximo martes 5 de diciembre.